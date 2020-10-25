شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تفحص تراخيص 50 مركز غوص فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام قطاع الانشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة بايفاد لجان للمرور والتفتيش علي مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن ذلك يأتى في اطار حرص وزارة السياحة والاثار علي استمرار الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج وخاصة الي المدن السياحية الساحلية، وفي ضوء الدور الرقابي للوزارة علي المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والانشطة البحرية.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن اللجان قامت بتفتيش وفحص 50 مركز غوص، و 49 مركز أنشطة بحرية، كما وجهت 9 انذارات لمراكز غوص وأنشطة بحرية لحثهم علي سرعة انهاء اجراءات تجديد التراخيص، بالاضافة الي وجود 32 مركز عوض ومراكز أنشطة بحرية مغلقة تأثراَ بأزمة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كما رصدت اللجان خلال عملية التفتيش والفحص عدد من الكيانات غير الشرعية لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية والتي تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة والاثار وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ، ورصدت اللجان أيضا عدداَ من الممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية " السنوركل- الغوص".

وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة الي أن هذا يأتي استكمالا لجهود القطاع لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص ومراكز الانشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالاضافة الي الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.