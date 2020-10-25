شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يناقش مع رئيس قضايا الدولة برامج تدريب أعضاء الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار عمر مروان ، وزير العدل،اليوم الأحد ، بالمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسين مصطفى فتحي النائب الأول لرئيس الهيئة، لتعزيز تدريب أعضاء الهيئة وتنمية مهاراتهم الشخصية.

واستعراض اللقاء جهود الهيئة فى تدريب أعضائها، وتنمية المهارات الشخصية لهم من خلال دورات تدريبية متقدمة ومتخصصة، كما استعرض اللقاء جهود الهيئة خلال العام المنصرم، وأثر ذلك فى حماية المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة، وكذلك الجهود التي بذلتها الهيئة أثناء نظر الطعون الانتخابية.

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وأثنى المستشار عمر مروان وزير العدل، على هذه الجهود متمنياً للهيئة كل التقدم والرفعة من أجل تحقيق المصلحة العامة .