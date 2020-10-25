شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة مجلس الشيوخ تشيد بدور الرئيس السيسى فى دعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من مهد الطريق والمناخ أمام المرأة المصرية لتولي المراكز القيادية في العمل العام، لافتا إلى أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تسعى إلى لائحة تليق بتاريخ مجلس الشيوخ ونوابه.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن الرئيس السيسي ومنذ أن تولى مقاليد الأمور وضع أسس عمل المرأة في المراكز القيادة وخلق المناخ لذلك مما شجعها (المرأة) على إثبات الذات وتقدير الرئيس لها.

وأضافت أن عصر المرأة المصرية بدأ منذ قيام دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي، وأن المرأة المصرية أثبتت مما لا شك فيه أنها جديرة بهذا التقرير والاهتمام، معربة عن أملها في المزيد لتأكيد دور المرأة الريادي في الدولة المصرية.

وحول الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أشارت إلى أن هناك لائحة موجود بالفعل ستكون محل مناقشة والتي بدأت بالفعل اليوم بين أعضاء اللجنة، خلال الاجتماعات القادمة.

ونوهت إلى أن هدف مناقشة اللائحة التي وضعتها الأمانة العامة للمجلس، العمل عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، لتنظم العمل في المجلس وتوضح واجبات وحقوق النواب والتعامل مع أدوات اللجان النوعية والجلسة العامة، والدور المناط به المجلس في فصله التشريعي الأول.

وأعربت عن أملها أن يتم الانتهاء من اللائحة خلال 30 يوما كما طالب رئيس المجلس خلال الجلسة الافتتاحية، مؤكدة أن الجميع يسعى إلى إعداد لائحة تليق بتاريخ ودور مجلس الشيوخ ونوابه.

وأشادت وكيلة مجلس الشيوخ بالأعضاء المعينين، وأكدت أن الاختيار راعى ضم خبرات من كل المجالات، واصفة هذه التعيينات بأنها "كوكبة وإضافة لمجلس الشيوخ ودوره لأنها تضم كل الخبرات العسكرية والسياسية والإعلامية وغيرها".

وأوضحت أن هذه الشخصيات العامة الموجودة في مجلس الشيوخ سواء بالانتخاب أو التعيين سنتعكس على عمل مجلس الشيوخ في العمل التشريعي والنيابي، مشيرة إلى أن وجود هذه الخبرات ستساهم في تحليل الظواهر الاجتماعية، ومعرفة أسبابها وطرح الحلول والعمل على صياغة التشريعات التي تتعامل مع هذه الظاهرة للقضاء عليها ومواكبة التغيرات على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن بناء الشخصية المصرية ستكون من أولويات عمل المجلس من خلال التشريع والتنسيق مع الغرفة الأولى مجلس النواب، مشددة على أن التنسيق سيكون أساس عمل مجلس النواب والشيوخ لخدمة الصالح العام واستقرار الدولة المصرية.

وقالت: "قانون الأحوال الشخصية سيكون من نصيبه اهتمام كبير في الفترة المقبلة يتناسب مع اهتمامات المرأة ومعاناتها اليومية، حيث أن مجلس النواب لم يسعفه الوقت والفصل التشريعي انتهى، وسيكون القانون على أجندة المجلس الجديد بالتعاون مع الشيوخ".

وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن مشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس وتمثيل المرأة وانتخاب وكيلة للمجلس إمراة هو خير رد على قوى الشر التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدة أن وعي الشعب المصري قادرة على الانتباه إلى الإشاعات التي يحاول أهل الشر بثها بين الحين والأخر نظرا للنجاحات التي تحققها القيادة المصرية.

وأوضحت أن وطنية الشعب المصري وحبه بلاده وحرصه على استقرارها ستكون دائما وأبدا حائط الصد لتلك المؤامرات الخارجية والداخلية.

وبدأ الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

يأتي اجتماع اللجنة، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

وتضم اللجنة في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء أبوشقة، والنائبة فيبى فوزى، بالإضافة إلى عدد من النواب، منهم المستشار فرج الدرى،وحسام الخولى، والدكتور محمد شوقى، ومحمد شبانة، وسامح عاشور، وهانى سرى الدين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والخبراء.

