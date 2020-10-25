شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بقطاع البترول: جار إصلاح كسر ماسورة الغاز بجوار فندق سونستا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن عمليات حفر بشارع عثمان بن عفان بجوار فندق سونستا أدت إلى كسر في ماسورة غاز، موضحًا أنه على الفور انتقلت فرق من الفنيين من شركة تاون جاس.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه تمت السيطرة وجارٍ إصلاح كسر ماسورة الغاز، ولم ينقطع الغاز عن أن منزل بالمنطقة.