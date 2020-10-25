شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمرأة: السيدات يسطرن مشهدًا عظيمًا أمام لجان الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل عبد المنعم، المشرف على غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، إن السيدات يواصلن الإقبال على لجان الانتخاب حتى هذه اللحظة، وسط تزايد مستمر في الأعداد للإدلاء بأصواتهن، في انتخابات مجلس النواب.

أضافت أمل عبد المنعم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية انتخابات مجلس النواب على قناة «صدى البلد»، أن تواجد الشباب والفتيات والسيدات ملحوظ للغاية في العملية الانتخابية، موضحة أنه من الضروري أن يتوجه السيدات إلى مقر اللجان للإدلاء بأصواتهن لأنه حق وأمانة.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

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ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.