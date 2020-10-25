شكرا لقرائتكم خبر عن 449319 حالة.. إصابات كورونا تسجل السبت أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن العالم سجل أمس السبت أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا عند 449,319 حالة.

وفى وقت سابق، شددت عدد من الدول حول العالم إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات في ألمانيا 10 آلاف شخص، وأبلغت الولايات المتحدة عن 80 ألف إصابة فى يوم واحد، وفي العاصمة البلجيكية بروكسل مددت السلطات حظر التجول لمدة ساعة، وفى ظل تزايد الإصابات حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد متصاعد فى الإصابات، ما يهدد قدرة الأنظمة الصحية على التكيف ومواجهة كورونا.