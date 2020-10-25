شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تحدد 6 حالات لبطلان بطاقة الاقتراع بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إجراءات فرز صناديق الاقتراع للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فورغلق باب التصويت اليوم بعد الساعة التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض 6 حالات تعتبر فيها بطاقة الاقتراع باطلة ويتم استبعادها أثناء عملية الفرز.

تعد بطاقة الاقتراع باطلة فى الحالات الأتية:

1-الصوت المعلق على شرط.

2-إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية.

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3-إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع، أو وضع عليها أى إشارة أو علامة تدل على شخصه أو أخل بسرية التصويت.

4-إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.

5-الصوت الذى يعطى لأقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه.

6-بطاقة الاقتراع التى خلت من التصويت.



