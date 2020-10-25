شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم والحجاب.. ما هو القرار المنظم للزى المدرسى بعد واقعة طالبة بلبيس؟ ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل عام ومع دخول العام الدراسى الجديد يتجدد الحديث عن ضرورة ارتداء الفتيات فى المدارس الحجاب، من خلال إجبار مدرسة ما طالبة على ارتدائه، كان آخرها ما حدث منذ يومين من إجبار طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق، على ارتداء الحجاب فى مدرستها من بعض المعلمات وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك، فيما أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الوزارة تحقق فى واقعة الطالبة. Advertisements وكشف نائب الوزير فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن أن الوزارة لا تتدخل فى حجاب الفتيات بالمدارس لأنه حرية شخصية، مشددا على أنه ليس من حق إدارة المدرسة التدخل فيه أو إجبار الطالبات والفتيات على ارتدائه، ولكن المدرسة من حقها أن تلزم ولى الأمر والطالب بارتداء الزى المدرسى الذى نظمته القرارات الوزارية، متابعا: قرار الزى المدرسى لم يشر إلى الحجاب كجزء من يونيفورم المدرسة.

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