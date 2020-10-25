شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استمرار طوابير التصويت بانتخابات مجلس النواب لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها متابة اليوم الثانى والأخير لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، وتوجيه الرئيس السيسى بتركيز صندوق مصر السيادي على تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة، وإطلاق وزارة الصحة 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، والتي ستساهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس بتعزيز جهود استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة للتخطيط العمراني، وكذلك في الزراعة والصحة والتعليم، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكذا ميكنة منظومة التقاضي من خلال استراتيجية "عدالة مصر الرقمية".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال تصور علمي لطرح أفضل البدائل لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والادارة الناجحة والعائد الاعلي.

لليوم الثاني والأخير على التوالي يواصل المصريون بالداخل اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في 10140 لجنة فرعية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار 284 عضوا بواقع 142 عضوا بالنظام الفردى و142 بنظام القوائم.

شهدت محافظات الأقصر وقنا والمنيا والفيوم وسوهاج، إقبالا من الناخبين على لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب، من قبل الكبار والشباب بصورة كبيرة لدعم مرشحيهم فى الانتخابات.

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ 92.8 % بعد تسجيل 98813 حالة شفاء من فيروس كوفيد 19.

أطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم وغدا 4 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية مثل "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل" بمحافظات "الوادي الجديد - البحر الأحمر - أسوان - القاهرة".

شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة من الاضطراب منذ بداية التعاملات اليوم الأحد، نتيجة التراجع الحاد لسهم البنك التجارى الدولي - مصر، فى بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وهو ما أدى إلى هبوط مؤشرات البورصة المصرية، قبل أن يتماسك السهم مع دخول مؤسسات محلية ليرتد إلى مستويات 62 جنيها.

ربما لا يثق أحد من المصريين فى الإخوان ومن والاهم، وبالتأكيد لا ننتظر منهم شهادة أو انحيازا للدولة وقياداتها، وقد بدت عداوتهم وتأكدت على مدار سبع سنوات، لكن تظل بعض المواقف جديرة بالتوقف والتدقيق، أولا بما تنطوى عليه من مفارقات، وثانيا بما تؤكده من تهافت مواقف أعداء الداخل والخارج مقابل صلابة الموقف المصرى ووضوحه ونظافته، وأخيرا والأهم لأن "الحق ما نطق به الأعداء"، وشهادة الخصوم تكتسب أهمية كبيرة على قدر ما تنطوى عليه من كشف وتعرية لدناءتهم وعمالتهم ضد أوطانهم وأهلها.

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أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، إصابته بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلاً عن قناة العربية الإخبارية، وفى وقت سابق، قالت السلطات الصحية فى بلغاريا، إن رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته سيدخلون عزلاً صحيًا بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

أصيب 4 أشخاص بعدما أطلق عاطل عليهم النار فى مشاجرة بينهم بسبب تكرار خلافاته مع زوجته بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود إطلاق نار وعدد من المصابين بمحيط أحد المقاهى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

رصدت كاميرا من كبينة طائرة مشهدًا مذهلا لعاصفة رعدية تم تصويرها من السماء أثناء حدوث الرعد والبرق المصاحب لها، وظهر فى الفيديو صوت قائد الطائرة وهو يتحدث لأحد أبراج المراقبة، بينما يتم تصوير مشهد العاصفة الضخمة والرعد بداخلها، ونشرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العربية فى تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، الفيديو، وعلقت: "مشهد مثير للرهبة.. هل سبق أن شاهدت عاصفة رعدية من السماء؟".

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، الإثنين، شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد و جنوب سيناء، والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

يستعد النجم أحمد السقا لفيلم جديد يشاركه البطولة النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز، على أن تتولى إخراجه ساندرا نشأت، والتى سبق وقدمت النجمين أحمد عز وأحمد السقا فى فيلم "المصلحة"، فضلا عن توليها إخراج عدة أفلام للنجم كريم عبد العزيز منها "حرامية فى كى جى 2"و"حرامية فى تايلاند".

طرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "الجو جميل"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتي تقول كلماتها :"وسط الليل واللمة ببقي في حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك.. واللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم في وجودك 6 ايام".

استقر حسام غالى، قائد النادى الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، على خوض انتخابات النادى الأهلي المقبلة، بعد تقدمه باستقالة من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وتلقى حسام غالي دعماً من عدد كبير من رموز النادى الأهلي فى ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.

حدد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، موعدا لسفر بعثته إلى القاهرة؛ استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وسيجري لاعبو الرجاء فحوصات بعد غد الثلاثاء، ومسحة طبية؛ لمعرفة العناصر التي تعافت من فيروس "كورونا" لتحديد قائمة اللاعبين الذين سيرافقون بعثة الفريق الأخضر إلى القاهرة على متن طائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين.

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الحضور الجماهيرى من عدمه فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ليس من اختصاص وزارة الرياضة بل هو قرار للاتحاد الأفريقي، لأنه صاحب السلطة فى هذه البطولة ويشرف على تنظيمها من البداية، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.