شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول مصرفي: مصر تستقبل 324 مليون دولار تدفقات نقدية أجنبية في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مصرفي مسئول عن أن مصر تلقت تدفقات نقدية أجنبية اليوم "الأحد " بقيمة 324 مليون دولار، وهو يعد من أعلى المعدلات في يوم واحد.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم إن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدا ملحوظا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

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وكانت وزارة المالية المصرية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية قد قفزت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف اكتوبر الجاري، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.