شكرا لقرائتكم خبر عن نشكركم على حُسن تعاونكم.. الفلحوص محمد ناصر يشارك فى تحدى إنجازات السيسى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسابيع أطلق ”الخليج 365” تحديا لتعداد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 3 دقائق، ورغم عشرات المشاركات من نجوم الفن والرياضة والأطفال والمواطنين العاديين بالشارع، فإن أحدث تلك المشاركات تكتسب أهمية خاصة، لا سيما أنها تأتى من عدو لم يكن يقصدها، ومن مُدّعٍ للذكاء يُثبت يوما بعد آخر أنه لائق جدا على دوائر الارتزاق والعمالة التى التحق بها فى صفوف الإخوان وعملاء الاستخبارات التركية والقطرية.

بدأت المفارقة من محاولة "فلحوص الإخوان" محمد ناصر الهجوم على انتخابات مجلس النواب، وما سبقها من انتخابات الشيوخ قبل شهرين، فادّعى أن الاستحقاقين كبّدا الدولة 55 مليار جنيه، وبعيدا من الكذب والتضخيم الذى يتجاوز المنطق والأرقام الرسمية وحجم الإنفاق المعروف والمعلن فى كل الاستحقاقات الانتخابية والدستورية السابقة، فإنه من خلال هذا المبلغ المُختلق عن تكلفة انتخاب مجلسى النواب والشيوخ، انطلق ليُعدد 12 إنجازا حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمة توازى 55 مليار جنيه، وكنا نتمنى أن ينفخ كذبته عن تكلفة المجلسين إلى 4 تريليونات جنيه، ما يعنى أنه كان سيُعدد 1000 إنجاز للرئيس مقابل ما أنفقته الدولة على مشروعات التنمية والبنية التحتية وتحسين المعيشة والرعاية الاجتماعية وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة الصحة والتعليم والطاقة والمرافق والخدمات وغيرها من القطاعات.

فى مقطع الفيديو الذى لا يتجاوز 90 ثانية بعدما انتهى من أكذوبته بشأن تكلفة الانتخابات، وهو ما سنعود لاحقا إلى تفنيده وإيضاح مغالطاته بالأرقام والوثائق والتقارير الرسمية من الجهات المعنية، تفوق محمد ناصر على كثيرين ممن شاركوا أو يُمكن أن يشاركوا فى تحدى الإنجازات، وبينما سعى لإيهام الناس بأنه يُعدد فرصا للتنمية وإفادة المواطنين، أعدّ فقرته وبياناته الإيضاحية من أرض الواقع، واستخدم إنجازات الرئيس الحقيقية للطعن فى انتخابات برلمان الشعب، فلم ينل من الاستحقاق الانتخابى والدستورى الذى يشهد مشاركة حاشدة، وأثبت عمليا أكاذيبهم وعمالتهم حينما يحاولون تجاهل تلك النجاحات والهجوم على مصر.. وضمت قائمة الإنجازات التى عرضها محمد ناصر:

1- 28 مليار جنيه.. دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة.

2- 9 مليارات جنيه.. لتنفيذ الصرف الصحى فى قرى مصر.

3- 3 مليارات جنيه.. دعم رواتب العاملين فى السياحة خلال كورونا.

4- 2.5 مليار جنيه.. عائد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

5- 2.2 مليار جنيه.. 125 مدرسة حكومية جديدة.

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6- 2.2 مليار جنيه.. 16 مستشفى عاما جديدا نفذتها الدولة.

7- 2 مليار جنيه/ منحة العمالة غير المنتظمة بـ500 جنيه شهريا.

8- 2 مليار جنيه/ دعم تموينى بواقع 50 جنيها لـ40 مليون أسرة.

9- 1.8 مليار جنيه/ مخصص لدعم التأمين الصحى والرعاية الصحية.

10- 1.8 مليار جنيه/ الحافز الجديد للمعلمين والعاملين بالمدارس.

11- 500 مليون جنيه/ حوافز ومكافآت جديدة للمعلمين فى الامتحانات والحوافز.

12- 300 مليون جنيه/ حافز جديد وزيادة لبدلات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى.