"الجثة جنب الجامع" .. جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة شخص مجهول، ملقاة بأحد الشوارع في حلوان، وتحرر محضر بالواقعة. ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على الجثة، والمتهمين المتورطين في الواقعة. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع في مدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة. وقد تبين العثور على جثة شخص ملقاة بجوار مسجد، وجاري فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

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