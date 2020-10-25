مطافئ الجيزة تحول دون تفحم محتويات مخزن مواد بلاستيكية بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حال سرعة وصول رجال الإطفاء إلى حريق مخزن بلاستيك بالشيخ زايد دون تفحم محتوياته بالكامل. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخزن بالشيخ زايد. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة رئيس قطاع إطفاء أكتوبر. وتبين نشوف الحريق بمخزن مواد بلاستيكية. وأخمدت قوات الدفاع المدني ألسنة النيران بعد بفص مصدر الحريق عن باقي محتويات المخزن. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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