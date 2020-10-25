السيطرة على حريق مخلفات في قطعة أرض بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقا اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بمركز كرداسة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بقرية "أبو رواش". ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء أكتوبر. وتبين نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض تتبع شركة حازم حسن. وأمكن محاصرة النيران والسسيطرة عليها سريعا.

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