السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة البساتين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وعزت الشربيني وممدوح وحيد صادق، وأمانة سر ممدوح غريب.

Advertisements

وأسندت النيابة للمتهمين "أشرف. ف"، سائق، وآخر سبق الحكم عليه، تهمة حيازة مخدر الهيروين المخدر بقصد الاتجار بمنطقة البساتين، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة سلاح أبيض "كتر" بدون تصريح.

وشهد معاون مباحث قسم البساتين، أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهمين حال حمل المتهم الأول سلاح أبيض "قطر"، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على 10 لفافات لمخدر الهيروين وهاتف، وبحوزة المتهم الثاني هاتف ومبلغ من المال.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهما.