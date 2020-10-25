ناقشوا جهود حماية المال العام.. وزير العدل يلتقي رئيس قضايا الدولة ونائبها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة, والمستشار حسين مصطفى فتحي النائب الأول لرئيس الهيئة.

وذكرت وزارة العدل في بيان اليوم، أن خلال اللقاء تم استعراض جهود قضايا الدولة فى تدريب أعضائها, وتنمية المهارات الشخصية لهم من خلال دورات تدريبية متقدمة ومتخصصة, وكذلك رصد جهود الهيئة خلال العام المنصرم وأثرها في حماية المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع شمل عرض أعمال قضايا الدولة في نظر الطعون الانتخابية.

وأثنى وزير العدل على جهود قضايا الدولة، متمنيًا لأعضائها التقدم والرفعة من أجل تحقيق المصلحة العامة.