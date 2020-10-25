الداخلية تستخرج جوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، استخراج جوازات السفر لعدد من ذوي الإعاقة البصرية مجانًا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أنها استخرجت جوازات السفر لذوى الإعاقة البصرية مجانًا بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع اعتبارًا من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري بمناسبة الاحتفال السنوى باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

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وأوضحت الوزارة أن عددًا من ذوي الإعاقة البصرية توافد على إدارات وأقسام الإدارة العامة للجوازات والجنسية خلال المدة التي حددتها الوزارة، و استخرجوا جوازات السفر لعدد من الحالات وسط تسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت إلى أن المبادرة الإنسانية لاقت قبولًا واستحسانًا من قبل الحالات، وأثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.

جاء ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي.