النيابة تُحقق في إطلاق موظف النار على 4 أشخاص بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تباشر نيابة الساحل الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة إطلاق موظف بشركة بترول النار على 4 أشخاص داخل مقهى بمنطقة الساحل وجرح نفسه بسلاح أبيض.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يجلس على أحد المقاهي بالساحل ثم أصابته نوبة عصبية فأخرج طبنجة من ملابسه وأطلق النار على الجالسين، خاصة بعد أن نَصف بعضهم زوجته في شجاراته معها.
وأضافت أن المتهم دائم الشجار مع زوجته، وازدادت مشكلاته خلال الفترة الأخيرة فترك المنطقة على إثرها.
واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة المجني عليهم وكذلك المتهم، تمهيدا لسماع أقوالهم.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة،وأمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة للوقوف على ملابساتها.
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