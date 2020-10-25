السيسي يوجه ببدء تنفيذ مبادرة مصر الرقمية لدعم التحول الرقمى للأداء الحكومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفورى فى تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمى للأداء الحكومى، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مشروعات التخطيط العمرانى والبناء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، مع مع رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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