شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التصويت باللجان الفرعية فى انتخابات البرلمان بعد انتهاء ساعة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، منذ قليل، استئناف عملية التصويت باللجان بعد غلقها مؤقتا لمدة ساعة للراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

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وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابي استتئناف عمل التصويت بعد أن تأكد كل رئيس لجنة من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، واثبات الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 240 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة.