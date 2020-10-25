شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى بعد افتتاح جامعة المنصورة الأهلية: تستقبل الطلاب العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى خلال زيارته لمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية يرافقه الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، حيث نقل للجميع تحيات وترحيب المحافظ.

وخلال الزيارة وضع وزير التعليم العالى حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بالمنصورة الجديدة بجمصة، كما شملت الزيارة تفقد مبنى جامعة المنصورة الجديد تحت الإنشاء، وكذا زيارة جامعة الدلتا بجمصة، حيث تم افتتاح مركز التعليم المستمر بجامعة الدلتا، وافتتاح كلية الطب البشرى بالجامعة.

ووجه وزير التعليم العالى خلال الزيارة أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة، وضرورة التزام الطلاب بتنفيذها بكل دقة حرصا على سلامة الجميع، وذلك فى حضور الدكتور معوض الخولى رئيس فرع جامعة المنصورة الجديد بجمصة، وعدد من أساتذة جامعتى المنصورة والدلتا، واللواء ضياء قطب رئيس مدينه جمصة.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مشروع إنشاء جامعة المنصورة الأهلية بجمصة هى إحدى المشروعات القومية، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وشدد على إنجازها خلال عام واحد فقط، وأنه من المقرر استقبال الطلاب الجدد خلال العام القادم، وذلك بالتزامن مع افتتاح الجامعة فى 2021 _2022، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء الجامعة تبلغ 2.7 مليار جنيه.

وطالب الوزير الشركات العاملة بالمشروع بالالتزام بالمواعيد طبقا للجدول الزمنى الموضوع، مشيرا إلى أن هناك ثلاث شركات جاهزة للعمل بالموقع لسرعة الإنجاز والتسليم بالميعاد المحدد، كما طالب الوزير بعد مشاهدة موقع الجامعة بتخصيص قطعة أرض مجاورة للجامعة لبناء عمارات لتكون سكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وطالب الوزير بالتواصل مع أحد الجامعات الخاصة للاطلاع على بعض النماذج الحديثة هناك لتطبيقه.

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وأشار عبد الغفار إلى أن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة فى إنشاء الجامعات، تنفيذا لتعليمات وتوصيات الرئيس، وبالفعل يتم تنفيذ عدد من الجامعات فى الصعيد والإسكندرية والدلتا والقاهرة.

وتفقد الوزير موقع المشروع وأثنى عليه وأكد بأن موقعه متميز جدا وهو يخدم منطقة الدلتا بالكامل وليس الدقهلية فقط، كما أنه يخدم المنظومة التعليمية بالكامل، وأضاف أن جامعة المنصورة جامعة عريقة ولها سمعة طيبة على المستوى المحلى والأفريقى.

وأوضح أن ما يتم من مشروعات دراسية وتعليمية يسير طبقا لتوجيهات الدولة المصرية ليقود بناء انسان مصرى صالح يستطيع القيادة بالمستقبل ونحاول نوفر فرص تعليمية فى كل انحاء مصر.