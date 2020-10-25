شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتنشر أخبارا مفبركة عن تعطيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عليها لوجو الخليج 365 مرفق بها تصريح مزعوم على لسان الوزير حول وقف الدراسة لمدة 6 أيام بدءا من السبت 25 أكتوبر.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365."

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وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوضع مع بداية العام الدراسى الجديد ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة فى المدارس ونحاول منع تكدس أولياء الأمور، موضحا، أن قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية هو قرار المحافظ فى كل محافظة وليست الوزارة، ولا يوجد حاليًا ما يستدعى هذا إطلاقا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن بداية العام الدراسى قوية وهناك التزام كامل من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحة أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومى على مدار اليوم الدراسى، موضحة أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متوازى مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.

وأوضحت الوزارة، أن الخطة البديلة والسيناريوهات التى يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه فى الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.