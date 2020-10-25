شكرا لقرائتكم خبر عن علم مصر يتصدر مشهد انتخابات مجلس النواب فى اليوم الثانى بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة العجوزة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرص بعض المواطنين خلال الإدلاء بصوتهم على رفع علم مصر، حيث شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الروضة الحامدية الشاذلية حرص السيدات على حمل علم مصر تأكيدا منهن على أهمية المشاركة فى الانتخابات لاختيار من يمثلوهن فى مجلس النواب المقبل، وأن المشاركة حق دستوري .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه المستشار اسلام جهاد رئيس اللجنة الانتخابية رقم 199 بمدرسة الروضة الحامدية الشاذلية بالعجوزة بتوفير كافة أوجه الراحة لكبار السن، وتخصيص مقاعد انتظام امام اللجنة لجلوس الناخبين قبل دخولهم اللجان، حيث تستقبل كل لجنة ناخب واحد بصوته ثم دخول آخر بعد الإدلاء بصوته منعا للتزاحم داخل اللجان كإجراء احترازى وسط توفير أدوات التعقيم والمطهرات.

وكان من أبرز المشاهد التى شهدتها اللجان الانتخابية بمنطقة العجوزة اليوم الأحد، اصطحاب الكثير من المواطنين أطفالهم خلال الإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس النواب تأكيدا منهم على تعليم أبنائهم منذ الصغر على أهمية المشاركة فى الانتخابات لاختيار من يمثلوهم فى البرلمان، وأيضا لحث غيرهم من المواطنين على ضرورة المشاركة وهو ما جعل الأطفال يشعرون بأنهم فى رحلة خاصة فى ظل تسهيل وحرص رؤساء اللجان على تيسير كافة الإجراءات للناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح". ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض. ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، و10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، و8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، و16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، و12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، و14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، و9 نواب من 4 مقاعد بقنا، و3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، و3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، و16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، و18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح. Advertisements وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى: • الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر" ومخصص لها 100 مقعد. • الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا. ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

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