شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تؤكد إلغاء طابور الصباح بمدارس ليس بها مساحة للتباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بإلغاء الطابور الصباحى، وبناء عليه أوصت المديرية بإلغاء الطابور في المدارس التي ليس بها مساحة لإعداد طابور وفق مساحات التباعد الاجتماعى، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة، واتباعا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى السياق ذاته، تفقد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة الصفا الرسمية المتميزة للغات، يرافقه الدكتور شريف رشاد مدير عام الإدارة، حيث أشاد باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واطمئن على التشغيل الصحيح للماسح الحراري وصيانة بوابات التعقيم الإلكترونية، كما حضر بعض الحصص الدراسية واستمع لشرح بعض المعلمين.

وشدد محافظ القاهرة على تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة، وتواصل المدارس مع مجلس الأمناء للمساعدة فى عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.

وأكد مدير المديرية على التأكيد على المدير العام تكثيف المتابعات ومراجعة خطط المتابعة، وعلى وكيل الإدارة المرور على أكبر عدد من المدارس، ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات بحيث يتم تغطية جميع مدارس الإدارة فى أسبوع واحد.

Advertisements

وأكد مدير عام التعليم العام على بدء المتابعة باكر قبل دخول الطلبة للمدرسة بحيث يتأكد من توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المدرسة و توافر الكحول والمطهرات وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق إجراءات التباعد، والتأكيد على أن الفصل لا يزيد عن 25 طالبًا والتأكيد على إعلان جداول مصادر التعلم (اون لاين ) ليتابعها ولى الأمر بجانب جدول الحصص.

وشدد مدير المديرية على الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية وأجهزة التابلت وتفعيلها، وعلى مسئولي التربية الإجتماعية بالإدارات التواصل مع أولياء أمور الطلبة الغائبين لمعرفة سبب الغياب واطمئنان ولى الأمر حتى يعود الطفل للمدرسة، وعدم الخوض في الشائعات المغرضة وذلك للحد من غياب الطلاب، وعمل لقاءات "محاضرات – ندوات" لتوعية للطلاب وأولياء الأمور وتعريفهم بطرق الوقاية من انتشار الفيروس والحد من التجمعات حفاظاً على الصحة العامة، ومتابعة سلوكيات الطلبة ورصد أى سلبية، ويتم عمل اللقاءات اللازمة للحد منها.