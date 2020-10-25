شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف عن خطة لتكييف قطارات الخطين الأول والثانى للمترو بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل رامون كاساريس سفير أسبانيا بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون في مجال السكك الحديدية والمترو، حيث استعرض الوزير عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات علي خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم وتطوير نظم الاشارات علي خط أسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كم واللذان تنفذهما شركة تاليس الاسبانية.

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات جديدة التي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة تالجو الأسبانية، حيث من المقرر توريد أول قطار لمصر في مارس 2021، وطالب الوزير الجانب الاسباني بضغط جدول التوريد للقطارات الجديدة .

كما بحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي حيث نقل السفير الاسباني رغبة شركة تالجو الاسبانية في التعاون مع الجانب المصري في تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات نوم جديدة، وأكد الوزير على أهمية هذه القطارات لتدعيم اسطول عربات النوم بالسكة الحدي.

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وأبدى الجانب الاسباني الرغبة في التعاون مع هيئة الانفاق في مشروع تحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق (حلون – المرج) من خلال تحالف شركة ميتسوبيشى اليابانية وشركة CAF الاسبانية مع توفير التمويل اللازم لهذا المشروع.

وأكد كامل الوزير أن الوزارة لديها خطة لتحديث كافة قطارات الخطين الأول والثاني، حيث يعمل حالياً 20 قطار مكيف بالخط الاول و4 قطارات مكيفة بالخط الثاني وتم التعاقد على 6 قطارات جديدة، وتخطط لتصبح قطارات الخطين الأول والثانى بالكامل مكيفة مثل الخط الثالث لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن مشروع تحديث الوحدات المتحركة الحالية للمترو مطروح أمام كافة الشركات العالمية ومنها تحال( ميتسوبيشي CAF أن الشركة التي سيتم اختيارها ستقوم بالتعاون مع شركة نيرك في هذا المجال لتلبية متطلبات وزارة النقل المصرية.