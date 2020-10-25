شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تكثيف أعمال تنفيذ منظومة تحديث الري في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، إنه يجرى حاليا تكثيف العمل لسرعة انجاز منظومة تحديث الري الحقلي بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة التنفيذ، موضحا أن أعضاء جمعية شباب الأعمال، قامت بزيارة المحافظة، وذلك في اطار التعاون الذي تم الاتفاق عليه، خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة، بتنفيذ نموذج ارشادي للري الحديث، بالمحافظة، يتم من خلاله توعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة في الري.

وأضاف «مجد المرسي» أن وفد الجمعية التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث تم مناقشة تحديث أحد الأبار وتجهيزها، كنموذج ارشادي يظهر ويوضح على أرض الواقع الفروق الجوهرية بين إدارة نموذجية للموارد، وزيادة الإنتاج من خلال إدارة علمية لمنظومة الزراعة ومدخلاتها.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أنه تم عقد عدد من الندوات الارشادية والتوعوية، بحضور كافة المهتمين من التنفيذين والمزارعين وبعض الشركات المشاركة في المنظومة، بهدف التوعية والارشاد، باهمية التحول إلى نظم الري الحديثة، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الانتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.

وفي سياق متصل تفقد وفد من أعضاء فريق عمل مشروع تطوير الري، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور على اسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، عددا من الابار الحكومية والخاصة ببعض المزارعين اللذين طالبوا تطوير منظومة الري الحقلي بمركز الخارجة.

والتقى الوفد مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع أعضاء فريق العمل من الوزارة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، في هذا المجال، ومناقشة سبل سرعة التنفيذ والانجاز.

وقال الدكتور على إسماعيل رئيس فريق وزارة الزراعة، لتحديث منظومة الري بالوادي الجديد، إنه تم خلال لقاء المحافظ استعراض تكليفات وزير الزراعة بتوفير الدعم الفني من أجهزة الوزارة، خلال تنفيذ المنظومة منذ بدء تقديم الطلبات، وحتي تشغيل شبكة الري، وتوفير كل الجهد لانجاح هذه المنظومة، وسرعة الانتهاء منها، لما توليه القيادة السياسية من أولوية لمتابعة وتنفيذ هذه المنظومة .

وأضاف «إسماعيل» إنه تم عقد ندوة تعريفية لشرح برنامج تحديث الري مع مجموعة من مزارعي الخارجة، بحضور المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعين بالوادي الجديد، والمهندس جابر أحمد مدير الإدارة الزراعية بالخارجة، موضحا أنه تم إستعراض أهداف المشروع وأساس فكرته وتكليفات القيادة السياسية، بتحديث منظومة الري الحقلي واستخدام نظم الري الحديثة.

وشدد رئيس فريق وزارة الزراعة، لتحديث منظومة الري بالوادي الجديد، على دعم وزير الزراعة، لكل أجهزة الوزارة بنظام فعال وتشاركي، بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، التي تتطلب الاستفادة من وحدة الأرض والمياه وتامين احتياجات الأفراد بالوادي الجديد، من المياه للحفاظ على الخزان الجوفي، واستدامة التنمية الزراعية.

وأوضح «إسماعيل» أن المياه المطلوبة للري، والتصميمات تعتمد على أقصي استهلاك المائي للمحاصيل المنزرعة وليس هناك نقص في المياه ولو تطلب التصميم ذلك سوف يتم متابعة وكل هذه المشاكل مع الزملاء في الري حتي لا تضرر المحاصيل وخاصة النخيل الكبير.

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وأشار إلى أن بعض من المواطنين أبدي تخوفهم من تأثير تحديث الري على زراعاتهم بدون مبرر علمي أو عملي، موضحا إن الري الحديث هو رفع كفاءة توزيع المياه وترشيد المياه المفقودة أثناء توزيع المياه في قنوات الري وخطوط الري في الاراضي الرملية بهدف وصول الماء إلى النخيل مباشرة دون هدر أو افراط بالاضافة إلى كل ميزات نظم الري الحديث وأهميته في الوادي الجديد بزراعة كامل المساحة دون ترك أجزاء بور لنقص المياه في الصيف.

وأوضح «إسماعيل» ان تحديث منظومة الري تساهم أيضا في توفير العمالة وترشيد الأسمدة وزيادة الانتاجية، والاستفادة من كامل المساحة، وأن نظم الري تصمم على حسب التركيب المحصولي، وأن العقود التملك المتاخرة مرتبطة بتحديث نظام الري.

وشدد رئيس فريق وزارة الزراعة لتحديث منظومة الري بالوادي الجديد، على أنه ليس هناك مجال إلى التقاعس، وأن آليات التنفيذ تعتمد على الأفراد والجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، وأن التعامل سيكون يسيرا مع البنوك، وليس كالنظام السابق في التعامل البنكي مع المبادرة وسهولة التعاون وإرسال رسالة تطمينية للمنتفعين والملاك في تنفيذ هذا البرنامج لتحديث الري، طبقا لمبادرة البنك المركزي بـ ٥ % على ٥ سنوات، كما تم الاتفاق على ذلك مع ممثلي البنك، وصندوق المحافظة لاستصلاح الأراضي، وتم عرض دور الجمعبات والروابط لتفعيل وسرعة التنفيذ.

منظومة الري الحديث بالوادي الجديد

منظومة الري الحديث بالوادي الجديد