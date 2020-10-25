شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يشيدن بقرار إلغاء طابور الصباح: «في صالح أبنائنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم» بقرار مدير مديرة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الخاص بإلغاء طابور الصباح.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الاتحاد في تصريحات صحفية، «إن القرار في صالح الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا».

وأضاقت: «أن الجميل في الأمر أنه سيتم توزيع الأشراف من المعلمين على الفناء والسلالم لتنظيم الطلاب أثناء عملية الصعود للفصول، مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة في اليوم الدراسي».

وأشادت أحمد، بقرار مدير مديرية القاهرة الخاص بغلق السبورة الذكية بالباسورد، وعدم السماح للطلاب بتشغيلها منفردين، واذا حدث غير ذلك سيحاسب «رائد الفصل- مشرف الدور- معلم الحصة- المشرف العام- مدير المدرسة».

وأكدت أن القرار جيد ويمنع تشغيل طلاب الثانوية للفيديوهات غير الائقة مثل الوقائع التي حدثت الفترات الماضية وآخرها فيديو الراقصة البرازيلية. وأعرب عدد كبير من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وصفحة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في الفيس بوك، عن ترحيبهم وسعادتهم بهذة القرارات التي تصب في مصلحة أبنائهم.

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