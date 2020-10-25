شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد سوق العصر الجديد بحي العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سوق العصر الجديد الذي تقيمه المحافظة بحي العرب، رافقه خلالها عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب، والمهندس محمد عبدة المشرف العام على المشروعات والادارات الهندسية والاجهزة المعنية

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن سوق العصر الجديد مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2، بالإضافة إلى الطرق المحيطة بة ليستقبل الباعة الموجودين بـعدد من الأسواق العشوائية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من 95% من الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق خلال أسبوعين على الأكثر،

ويتكون السوق من ٧٢ باكية، بالإضافة إلى ٥٥ محل تضم عدد من الأنشطة المختلفة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الجائلين، مشيرًا إلى أن السوق الجديد مصمم بشكل جمالي وحضاري، بالإضافة إلى أنه جاري العمل في تطوير المنطقة المحيطة بالسوق ورصف كل الطرق المؤدية إليه، مضيفًا أن السوق يوجد به مكاتب إدارية وأمن ودورات مياه وأعمال نظافة.

وأكد المحافظ بأن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة نحو تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظة، والبالغ عددها ١٦ سوقًا، ويجري العمل في تطويرها لتتماشى مع الطفرة الحضارية التي تشهدها المحافظة في إنشاء أسواق حضارية، والتي بدأت بسوق الأسماك الجديد والبازار الجديد بحي العرب.

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