شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاحد، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية.

وطالب المحافظ خلال اللقاء، بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية المختلفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه حريص على تدريب وتأهيل كافة العاملين بالقطاع الحكومي، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر، الأمر الذي يستوجب تطوير كافة الخدمات الحكومية وتأهيل الموظفين وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.

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