شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس؛ لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، واﻷستاذ هيثم الشيخ نائبا عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك في إطار المشروع القومي الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء جامعة أهلية من رحم الجامعات الحكومية.

وحرص الوزير على متابعة سير العمل في الجامعة، ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعداده، تمهيدًا لبدء الدراسة خلال العام الدراسي القادم. ( 2021-2022)

ويهدف المشروع القومي إلى تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وكذلك تطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة خصصت مساحة 56 فدانًا لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولي الساحلي جنوبًا، وتضم الجامعة الأهلية الجديدة ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية ويشمل (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض)، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل (كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية)، وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل (كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).

وقد تقدمت جامعة المنصورة بمقترح متكامل لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية، مما أهلها لأن تكون الجامعة الحكومية الأولى التي حصلت على موافقة مجلس الجامعات الأهلية والخاصة بإنشاء جامعة أهلية، كما أن جامعة المنصورة تبذل جهودًا لتوفير المخصصات المالية المطلوبة والإمكانيات اللوجستية لبدء التنفيذ، وذلك تماشياً مع التعليمات الرئاسية.

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