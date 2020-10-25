شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين تفجيرات أفغانستان ويؤكد: الجماعات الإرهابية تسفك الدماء لأغراض دنيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًّا في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات الإرهابية تسفك الدماء وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة ترفضها كل نفس بشرية سوية وتبرأ منها الأديان والمواثيق والأعراف الدولية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه إلى أفغانستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت برجي" الواقعة غرب العاصمة "كابول"، إلى 18 قتيلا و48 مصابا.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان أوردته ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن حراس الأمن في المركز التعليمي شاهدوا الانتحاري الذي قام بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته قبل الوصول لهدفه.