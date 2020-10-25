شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية: انتخابات مجلس النواب سلسة ومنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أن هذه الانتخابات اتسمت بدينامية اقتراعية هادئة وسلسة ومنتظمة بفضل التدابير القانونية والتنظيمية والإجرائية المتخذة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتدابير الأمنية واللوجستية والوقائية المكثفة التي كان لها الأثر الإيجابي على حسن الأداء الانتخابي، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني في أجواء آمنة.

وذكر بيان صدر عن الجامعة العربية صدر اليوم الأحد، أن بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تضم في عضويتها مجموعة من المتابعين من جنسيات عربية مختلفة واصلت مهمتها لليوم الثاني من الانتخابات، حيث تواجد أفرادها وفق خطة الانتشار والتحرك بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وفي هذا الإطار قام السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام رئيس البعثة برفقة السيد أحمد أمين المنسق العام للبعثة بجولة ميدانية في ثاني أيام الاقتراع تفقد خلالها عددا من المراكز واللجان بمحافظة الجيزة، من بينها مدرسة الشهيد هشام شتا، ومدرسة الاورمان.

واعتبر السفير خطابي أن المستوى التنظيمي الجيد للاقتراع يعكس إرادة سياسية واثقة لترسيخ مقومات دولة المؤسسات والمواطنة و دعائم سيادة القانون وتوطيد قواعد الاختيار الحر في انتخاب أعضاء هذه المؤسسة التي تضطلع باختصاصات دستورية حصرية وأساسية في المجال التشريعي ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

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وأكد أن التعديلات الدستورية لسنة 2019 بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب للمرأة شكل عاملاً مشجعاً ومحفزا لتكريس صدارة المرأة المصرية للمشهد الانتخابي في مؤشر قوي وواضح على رغبة الدولة في تعزيز مكاسبها في الحقل السياسي والانتخابي وفسح المجال أمام بروز تمثيلية نسائية حقيقية في الحياة النيابية.



وفي ضوء متابعة أجواء العملية الانتخابية، قال السفير خطابي إن الحضور اللافت للشباب، ناخبين ومرشحين، يكرس ثقافة المشاركة والانخراط الفاعل في تدبير الشأن العام من طرف مختلف الفئات المجتمعية وبصفة خاصة الشباب.



والجدير بالذكر أن بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 تندرج في نطاق حرص الجامعة على دعم مسارات التطوير والتحديث في العالم العربي بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لأحكام الاتفاق المبرم معها في هذا الشأن، والذي يحدد واجبات وضوابط عملها امتثالا للقوانين ذات الصلة بالحقل الانتخابي.

