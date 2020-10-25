شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تجرى مسحا فى 3433 قرية لرصد الأمراض الوبائية للماشية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها. قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيارة 61501 منـزل بكافة محافظات الجمهورية استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث أيام – جدرى الاغنام – حمي الوادى المتصدع بكافة محافظات الجمهورية . Advertisements أكد محمود على أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة وباء كورونا وأن إجمالي القُرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 3433 قرية وذلك ابتداءً من التاسع من اغسطس حتى الآن ، وانه تم فحص 216560حيوان وفي حال رصد أي بؤرة مرضيه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبيه على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أُخرى سليمة.

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