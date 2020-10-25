شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توجه بسرعة إنجاز وتنفيذ منظومة تحديث الرى بالوادى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الوادى الجديد، إنه يجرى حاليا تكثيف العمل لسرعة إنجاز منظومة تحديث الرى الحقلى بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة التنفيذ.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم زيارة المحافظة، وذلك فى إطار التعاون الذى تم الاتفاق عليه خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة بتنفيذ نموذج إرشادى للرى الحديث، بالمحافظة، يتم من خلاله توعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة فى الري.

وأضاف المرسى، أن وفدا من جمعية شباب الأعمال التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تم مناقشة تحديث أحد الآبار وتجهيزها كنموذج إرشادى يظهر ويوضح على أرض الواقع الفروق الجوهرية بين إدارة نموذجية للموارد وزيادة الإنتاج من خلال إدارة علمية لمنظومه الزراعة ومدخلاتها.

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وأوضح أنه تم عقد عدد من الندوات الإرشادية والتوعوية، بحضور كافة المهتمين من التنفيذين والمزارعين وبعض الشركات المشاركة فى المنظومة، بهدف التوعية والارشاد، إلى أهمية التحول إلى نظم الرى الحديثة، وتوضيح الفوائد التى تعود على المزارعين، من زيادة فى الإنتاجية والعائد الاقتصادى والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.

وفى سياق متصل، تفقد وفد من أعضاء فريق عمل مشروع تطوير الري، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على رأسهم الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، عددا من الآبار الحكومية والخاصة ببعض المزارعين اللذين طالبوا تطوير منظومة الرى الحقلى بمركز الخارجة.

والتقى الوفد مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مع أعضاء فريق العمل من الوزارة، وذلك فى إطار التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، فى هذا المجال، ومناقشة سبل سرعة التنفيذ والانجاز.