شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن بدء اختبارات المتقدمين للانتداب للرى المصرى بالسودان وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى الاختبارات الخاصة بالمتقدمين للانتداب للرى المصرى بالسودان وجنوب السودان وأوغندا والهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، مع اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية

أوضحت وزارة الرى أنه يتم عقد عدد من الامتحانات العملية على الحاسب الآلى وكذلك اختبارات اللغة الإنجليزية للوظائف التى تعتمد على تلك المهارات، وتوفير وقت ملائم لاختبار كفاءة المتقدمين، فى إطار من الشفافية الكاملة حيث يتم اختيار عدد من المتقدمين سويًا وذلك للوقوف على مستوى بعضهم البعض وبعد ذلك اختيار عدد محدود من كل مجموعة لعمل جولة أخرى من التصفيات لاختيار أفضل العناصر.

وتعتمد عوامل الاختيار على المتطلبات الأساسية اللازمة لكل وظيفة بالإضافة للإلمام باللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى وكذلك مراعاة عدد من العوامل التفضيلية بين المرشحين منها مدى تحمل المسئولية والقدرة على التعامل والتواصل وإقامة علاقات قوية والقدرة على احتواء المشاكل وعدم إثارتها وقوة الشخصية والقدرة على الإدارة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون تقارير كفاية الاداء للمرشحين فى اخر 3 سنوات ممتاز .

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ويتم اختبار مدى الإلمام بمعلومات عن نهر النيل وخصائصه ومشاكله وطرق إدارة المياه فى مصر ومشكلاتها.

وحددت الوزارة فترة الانتداب بعامين فقط فى إطار الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص واكتساب الخبرات مع إعطاء الأولوية لمن يسبق له العمل من قبل فى هذه الإدارات.

الجدير بالذكر أن قطاع مياه النيل سوف يقوم بعقد دورة تدريبية تأهيلية للذين تم اختيارهم بغرض تعريفهم بطبيعة عملهم ومهامهم والمشاكل المتوقعة وكيفية حلها ويشارك فى فعاليتها مندوبين من الجهات الحكومية المعنية بملف مياه النيل فى مصر.