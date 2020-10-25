شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 2.7 مليار جنيه لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مشروع انشاء جامعة المنصورة الأهلية بجمصة هى أحد المشروعات القومية، التى كلف به الرئيس السيسى على إنجازها خلال عام واحد فقط، وأنه من المقرر استقبال الطلاب الجدد خلال العام القادم، وذلك بالتزامن مع افتتاح الجامعة فى 2021 _2022، مشيرا إلى أن تكلفة انشاء الجامعة تبلغ 2.7 مليار جنيه.

جاء ذلك على هامش وضع الوزير حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية، بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعدد من نواب جامعة المنصورة.

وطالب الوزير الشركات العاملة بالمشروع بالالتزام بالمواعيد طبقا للجدول الزمنى الموضوع للمشروع للانتهاء منه، مشيرا إلى أن هناك ثلاث شركات جاهزة للعمل بالموقع لسرعة الإنجاز والتسليم بالميعاد المحدد.

كما طالب الوزير بعد مشاهدة موقع الجامعة بتخصيص قطعة أرض مجاورة للجامعة لبناء عمارات لتكون سكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وطالب الوزير بالتواصل مع أحد الجامعات الخاصة للاطلاع على بعض النماذج الحديثة هناك لتطبيقه.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة فى انشاء الجامعات، تنفيذا لتعليمات وتوصيات الرئيس وبالفعل يتم تنفيذ عدد من الجامعات فى الصعيد والإسكندرية والدلتا والقاهرة.

وتفقد الوزير موقع المشروع وأثنى عليه وأكد بأن موقعه متميز جدا وهو يخدم منطقة الدلتا بالكامل وليس الدقهلية فق، كما أنه يخدم المنظومة التعليمية بالكامل، واضاف أن جامعة المنصورة جامعة عريقة وله سمعه طيبة على المستوى المحلى والأفريقى.

وأوضح أن ما يتم من مشروعات دراسية وتعليمية يسير طبقا لتوجيهات الدولة المصرية ليقود بناء انسان مصرى صالح يستطيع القيادة بالمستقبل ونحاول نوفر فرص تعليمية فى كل انحاء مصر.

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