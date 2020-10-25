شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الدستورية العليا" يسلم درع المحكمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي، ووفد من أعضاء المحكمة لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ. ووجه رئيس المجلس الشكر لرئيس المحكمة الدستورية وأعضاء الوفد على هذه اللفتة، مؤكدا أنه يعتز كثيرا بالمحكمة الدستورية التي كان رئيسا لها.

وأكد رئيس المجلس، أن زيارة رئيس المحكمة والوفد المرافق يؤكد مدى التنسيق والدعم المستمر بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيدا بالروح الوطنية الموجودة بين مؤسسات الدولة وخصوصا المحكمة الدستورية ومجلس الشيوخ.

وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا درع المحكمة الجديد لرئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المحكمة الدستورية حريصة على أن تكرم أحد أبنائها رئيسها السابق ورئيس مجلس الشيوخ الحالي، مشيرا إلى روح التنسيق المستمر والمتواصل بين المحكمة ومجلسي النواب والشيوخ، من أجل العملية التشريعية في مصر، مؤكدا أن الهدف بين هذه المؤسسات واحد وهو الصالح العام ومصلحة الدولة المصرية.

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من جانبه رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بزيارة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية إلى مقر مجلس الشيوخ الجديد معربا عن سعادته بتلك التهنئة من أعضاء المحكمة الدستورية، قائلا: سعيد بأن تكون المحكمة الدستورية العليا علي رأس المهنئين لشخصي لرئاسة مجلس الشيوخ وأشكرهم علي الزيارة وتقديم التهنئة.

وأضاف، تلك الزيارة هي عنوان علي تقاليد المحكمة الدستورية العليا التي يعلنون فيها عن دعمهم لابنهم الذي تولي رئاسة مجلس الشيوخ، ويحمل تهنئة للشعب المصري علي الصرح الذي ولد مؤخرا، موضحا انه بهذا الدعم وتلك الروح نعاهدهم أن نكون علي الدرب والطريق الذي يشرف المحكمة الدستورية لأداء أبنائهم في اي موقع و أي مكان يعملون من خلاله بجد واخلاص وحبا للوطن.