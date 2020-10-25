شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه 6 نصائح للمقترعين فى انتخابات مجلس النواب للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للناخبين فى انتخابات مجلس النواب للحماية من عدوى كورونا. وتمثلت النصائح في الآتي:

1- الحرص على ارتداء الكمامة الطبية أثناء التواجد داخل منطقة الاقتراع.

2- التخلص من الكمامة بوضعها داخل كيس بلاستيكي، وغلقه جيدا وإلقاؤه في سلة المهلات.

3- غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل عملية الاقتراع وبعدها، أو فرك اليدين بمعقم يحتوي على 60% على الأقل من الكحول.

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4- المحافظة على مسافة لا تقل عن متر بينك والآخرين، والالتزام بالعلامات المخصصة لتحديد المسافات الآمنة.

5- الحرص على تطهير الأقلام المستخدمة في عملية الاقتراع بينك والمستخدم الذي يليك بالكحول، أو استخدام مناديل ورقية أثناء استعمال أقلام الكتابة خلال عملية التصويت.

6- ينصح بالعودة إلى المنزل وعدم استكمال عملية الاقتراع إذا كنت تعاني من الحمي أو أعراض الجهاز التنفسي (كحة - حرارة فوق 38 درجة - ضيق بالتنفس)، والتوجه إلى أقرب مستشفى للكشف والمتابعة.



