شركة مياه القليوبية تستعد لموسم الأمطار بتنفيذ 1800بالوعة مطر وغرفة صرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أنه فى إطار إستعدادات الشركة لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيهاً تقريباً. وأوضح مجاهد أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعى ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة والتى كانت تحدث تأثيراً كبيراً على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار. وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه تم الإنتهاء من اجراءات الطرح والترسية وجارى تنفيذ الأعمال ومن المقرر الانتهاء فى مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ البدء فالتنفيذ. Advertisements وأشار المهندس مصطفى مجاهد بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قامت برفع درجات الاستعدادت وإعلان الطوارئ بكافة فروع وقطاعات الشركة والتشديد على جاهزية المعدات للتعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء. وأشار مجاهد بأنه تم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدداً من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

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