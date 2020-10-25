شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى خالد صلاح يدلي بصوته ويشيد بتنظيم انتخابات مجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، بصوته فى انتخابات مجلس النواب فى لجنة مدرسة الدقى الإعدادية بنات بمنطقة الدقى، مؤكدا على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية.



الكاتب الصحفى خالد صلاح داخل مقر اللجنة الانتخابية

وأشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، عقب إدلائه بصوته، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات بقيادة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا على سهولة إجراءات التصويت وعدم تعطل المواطنين داخل اللجان، وسرعة وتفهم القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.



الكاتب الصحفى خالد صلاح خلال الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب

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وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، إن تنظيم العملية الانتخابية بهذا الشكل، أمر يحسب للهيئة الوطنية للانتخابات، بدءًا من سهولة الوصول لمقر اللجنة الانتخابية من خلال الاستعلام بالرقم القومى عبر موقع الهيئة، مرورا بإجراءات دخول اللجنة والإدلاء بالصوت، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتأمين العملية الانتخابية صحيا ووقاية الناخبين من فيروس كورونا وهو ما لمسه خلال إدلائه بصوته اليوم.



الكاتب الصحفى خالد صلاح

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى وحق دستورى، داعيا جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.