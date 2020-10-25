٣ مصابين في تصادم ٣ سيارات أعلى وصلة الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب ٣ أشخاص في حادث تصادم ٣ سيارات أعلى الطريق الدائري، اليوم الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة من الخدمات المعينة بوقوع حادث أعلى الوصلة للقادم من طريق الواحات إلى الدائري.
وكشفت المعاينة الأولية وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وثالثة نقل، انحرفت على إثرها سيارة ملاكي مع اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.
أسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص وتهشم سيارتين ملاكي، وتحولت إحداها إلى قطعة خردة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات لطبيعتها.
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