توقف لجان المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب لمدة ساعة للراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء ساعة الراحة للجان انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب والتي قررتها الهيئة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

وأشارت الهيئة إلى أن ساعة الراحة يتخللها عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، التي تجري بها جولة الإعادة في 14 محافظة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحدد قرار "الوطنية للانتخابات" رقم 45 لسنة 2020 ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ثم يتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة؛ على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب في الداخل انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت في 14 محافظة.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت "الوطنية للانتخابات" تدابيرًا احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبون الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادي، وجميع هذه المستلزمات تم تسليمها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.