ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة داخل مصنع بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران"

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، 4 أطنان سجق ولحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمنطقة عين شمس.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزته 4.25 طن سجق، مقطعات لحوم، فول صويا، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواص اللحوم الطبيعية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.