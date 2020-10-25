محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
بدأ الاجتماع الأول للجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيلَي المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، وقامات قانونية وسياسية؛ على رأسها المستشار فرج الدري والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانة وسامح عاشور وهاني سري الدين.. وغيرهم من أعضاء اللجنة، وستكون أعمال اللجنة مغلقة بعيدًا عن كل وسائل الإعلام.
وأوضحت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وأحد أعضاء اللجنة، أن المجلس سينتهي خلال ٣٠ يومًا من اللائحة.
وأضافت فوزي: "ينتظرنا عمل مكثف طويل، حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ".
وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات، قالت فوزي إن المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ تبدأ أول اجتماعاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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