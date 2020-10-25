ننشر بروتوكول "القيمة المضافة" عقب توقيعه من نقيب المحامين ووزيري المالية والعدل

محمد اسماعيل - القاهرة - وُقع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي المالية والعدل، ونقابة المحامين بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ووقع على البروتوكول كل من، نقيب المحامين رجائي عيطة، ووزيري المالية والعدل، الدكتور محمد معيط، والمستشار عمر مروان.

وينشر الخليج 365 نص البروتوكول على النحو التالي: