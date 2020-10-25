محمد اسماعيل - القاهرة - قال عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية مهمة وواجب وطني.
وأضاف عبد الرازق، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد: نأمل أن يبادر المواطنون في مباشرة حقوقهم السياسية والتدقيق في اختيار مَن يمثلونهم في مجلس النواب الذي سيقوم بدور فاعل وحيوي مع الغرفة التي تم انتخابها.
ونوه رئيس "الشيوخ" بأن المجالس النيابية ستحقق نقلة نوعية في الأداء، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة لصالح مصر.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "رغم ظروف كورونا، كان هناك حرص على المشاركة في الانتخابات، والناخب أراد أن يقوم بدوره".
وأضاف عبد الرازق: "المشاركة بمثابة رسالة للعالم بأن المواطن يحرص على المشاركة"، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بدور رائع وعلى أكمل وجه في توفير الضمانات الصحية التي تساعد الناخب على المشاركة.
ونوه رئيس "الشيوخ" بأن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تمثل كل الأطياف المجتمعية والسياسية، وتسهم في تنظيم العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الشيوخ": لجنة إعداد اللائحة تمثل كل أطياف المجتمع.. والمشاركة في الانتخابات رسالة للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.