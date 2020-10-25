رئيس "الشيوخ": لجنة إعداد اللائحة تمثل كل أطياف المجتمع.. والمشاركة في الانتخابات رسالة للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية مهمة وواجب وطني.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد: نأمل أن يبادر المواطنون في مباشرة حقوقهم السياسية والتدقيق في اختيار مَن يمثلونهم في مجلس النواب الذي سيقوم بدور فاعل وحيوي مع الغرفة التي تم انتخابها.

ونوه رئيس "الشيوخ" بأن المجالس النيابية ستحقق نقلة نوعية في الأداء، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة لصالح مصر.

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وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "رغم ظروف كورونا، كان هناك حرص على المشاركة في الانتخابات، والناخب أراد أن يقوم بدوره".

وأضاف عبد الرازق: "المشاركة بمثابة رسالة للعالم بأن المواطن يحرص على المشاركة"، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بدور رائع وعلى أكمل وجه في توفير الضمانات الصحية التي تساعد الناخب على المشاركة.

ونوه رئيس "الشيوخ" بأن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تمثل كل الأطياف المجتمعية والسياسية، وتسهم في تنظيم العمل.