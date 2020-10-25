شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الرئيس للوقاية بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل بالسويس تحقق 137% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مبادرة رئيس الجمهورية للوقاية من الامراض المعديه سواء الامراض التنفسيه مثل فيروس كورونا المستجد أو الامراض التي تنتقل عن طريق الدم بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل بالسويس في تحقيق 137.07٪ من المستهدف لها، حيث تم تفعيل المبادرة في عدد 511 صالون حلاقة ومركز تجميل من أصل 371 هم المستهدفين من المبادرة، جاء ذلك طبقاً لأخر بيان لمديرية الصحة بالسويس في هذا الشأن .

وتستهدف المبادرة التوعية الصحية للوقاية من إنتقال العدوى بفيروس كوفيد 19 وكذلك العدوى بالأمراض المعدية التي تنتقل عبر الدم، كفيروس سي والإيدز وغيرهما من الأمراض، كما التشديد على تعقيم الأدوات المستخدمه وإستخدام الأدوات الوقائية وعدم استخدام الادوات الوقائيه الشخصيه إلا لمره واحده والتأكد من استيفاء جميع الشروط الموضوعه من خلال وزاره الصحه .

وتستمر المبادرة في النجاح بدعم كامل من الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس وتحت اشراف دكتورة نيفين منير مدير اداره الاعلام والتربيه السكانيه بالمديريه ويقوم بالتوعيه مسئولى الاعلام والرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين .