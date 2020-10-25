شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: 2.7 مليار جنيه تكلفة جامعة المنصورة الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أن مشروع انشاء جامعة المنصورة الاهلية بجمصة منبثقة من جامعة المنصورة الأم بجانب انشاء جامعة المنصورة الجديدة الأهلية من المشروعات القومية، التي كلف بها الرئيس السيسي لإنجازها خلال عام واحد فقط

جاء ذلك خلال وضع الوزير حجر الأساس لجامعة المنصورة الاهلية، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعدد من نواب جامعة المنصورة .

وقال في تصريحات صحفية على هلمش وضع حجر الأساس «تكلفة انشاء جامعة المنصورة الاهلية تبلغ 2.7 مليار جنيه ومن المقرر استقبال الطلاب الجدد خلال العام القادم 2021 _2022»

وشدد الوزير على الشركات العاملة بالمشروع تحت مظلة الهيئة الهندسية بالالتزام بالمواعيد طبقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع للانتهاء منه.

وتفقد الوزير موقع انشاء الجامعة وقال «موقع متميز جدا وهو يخدم منطقة الدلتا وليس الدقهلية فقط، كما أنه يخدم المنظومة التعليمية بالكامل

مؤكدا أن جامعة المنصورة جامعة عريقة ولها سمعه طيبة على المستوي المحلي والافريقي وتقدم محتوى تعليمى مميز.

واكد انه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الدقهلية لتخصيص قطعة أرض مجاورة للجامعة لبناء عمارات تكون سكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واشار «عبدالغفار» بأن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة في انشاء الجامعات، تنفيذا لتعليمات وتوصيات الرئيس وبالفعل يتم تنفيذ عدد من الجامعات في الصعيد والإسكندرية والدلتا والقاهرة، وأن ما يتم من مشروعات دراسية وتعليمية يسير طبقا لتوجيهات الدولة المصرية ليقود بناء انسان مصري صالح يستطيع القيادة بالمستقبل ونحاول نوفر فرص تعليمية في كل انحاء مصر.

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ومن جانبه قال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة إنه سيتم تمويل الجامعة الإهلية بنسبة 75٪ من البنوك كقروض لجامعة المنصورة، بينما ستقوم الجامعة بتمويل 25٪ من مواردها.

واشار إلى أن الجامعة تملك 116 فدان على الطريق الدولى الساحلى وسيتم انشاء فرع للجامعة بها مع انشاء جامعة المنصورة الأهلية منبثقة منها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 15 جامعة أهلية من رحم الجامعات المصرية.

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية

وزير التعليم العالى يضع حجر اساس جامعة المنصورة الأهلية