شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشيوخ» يشيد بمشاركة المصريين في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الغرفتين التشريعيتين في مصر، يمثلان أهمية كبيرة، مؤكدا على أن التكامل والتنسيق، فيما بينهم سيحقق نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية.

وأشاد «عبدالرازق في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال الأعضاء المعينين لاستلام كارنيهات العضوية، بوعي الناخبين ومشاركتهم في انتخابات المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عبدالرازق، أنه عندما يؤدي الناخبين دورهم في المشاركة بهذا الوعي، رغم ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فهذه رسالة للعالم، أننا حريصين على تحقيق هذا الاستحقاق، مشيرا إلى نجاح الأجهزة الصحية في القيام بمهامها، قائلا، إن وزارة الصحة تقوم بدور رائع في توفير الضمانات الصحية.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى مراعاة تمثيل كافة الأطراف السياسية، والفكرية، والخبرات المختلفة، في تشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية، لمجلس الشيوخ، مضيفا: «نأمل في خروج لائحة تليق بالمجلس وقيمته لتنظيم العمل»