شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية تدلي بصوتها في انتخابات النواب.. وتطمئن علي انتظام الإنتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، صباح الأحد، بصوتها في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك بلجنتها بمدرسة عباس الأعصر الابتدائية التابعة لإدارة وسط التعليمية، مؤكدة على جهود جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة المستمرة لانتظام العملية الإنتخابية في يومها الثاني.

وأطمأنت «عازر» خلال جولتها على عدد من اللجان الإنتخابية، وتم التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي بين الناخبين وتنظيم وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم، وكذلك توافر وسائل الراحة داخل وخارج اللجان.

ووجهت الشكر لجميع القائمين على العملية الإنتخابية على المجهود المبذول في التنظيم والتأمين، مناشدة جموع المواطنين بضرورة حرصهم على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، أمس السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

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نائب محافظ الإسكندرية تدلي بصوتها فى انتخابات "النواب " وتطمئن علي انتظام العملية الإنتخابية

نائب محافظ الإسكندرية تدلي بصوتها فى انتخابات "النواب " وتطمئن علي انتظام العملية الإنتخابية